Carlo Ancelotti évoque la blessure de Neymar

Pauvre João Pedro. À la veille d’affronter le Panama en préparation à la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti est passé par la case conférence de presse. Questionné sur la blessure musculaire de Neymar, le sélectionneur brésilien a déclaré qu’il ne changerait aucun joueur de sa liste. « Les sélectionnés sont là et je ne modifierai pas mes plans. Ces 26 joueurs disputeront la Coupe du Monde. »

Neymar toujours incertain face au Maroc

Alors que la pépite brésilienne devrait être absente deux à trois semaines , Ancelotti espère que « Neymar sera de retour pour le premier match contre le Maroc, ou éventuellement pour le suivant. » Le coach de la Seleção a aussi été questionné sur la mésentente entre le staff médical de Santos et celui de la sélection brésilienne.…

MBC pour SOFOOT.com