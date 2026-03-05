 Aller au contenu principal
Nothing bouscule un secteur technologique "ennuyeux" en misant sur la couleur pour ses nouveaux téléphones
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:41

Carl Pei, PDG de Nothing, est interviewé au siège de Nothing à Londres

Nothing, le fabricant de smartphones fondé ‌à Londres par Carl Pei, a lancé jeudi de nouveaux smartphones et écouteurs de milieu de gamme, ​ajoutant des couleurs à sa palette blanche, noire et grise afin de séduire une clientèle jeune et férue de numérique.

Carl Pei, de nationalité suédoise et auparavant cofondateur de la marque chinoise OnePlus, a créé ​Nothing en 2020 pour rendre la technologie grand public moins monotone. Selon lui, les smartphones sont devenus "un peu ennuyeux", avec seulement des ​améliorations progressives des batteries, des écrans et des ⁠caméras.

Le Phone (4a), disponible en rose et bleu ainsi qu'en noir et blanc, et le Phone (4a) ‌Pro, proposé en rose, noir et argent, seront vendus respectivement au prix de 349 livres sterling ou 349 euros et 499 livres sterling ou 479 euros. Les ​deux modèles sont équipés d'appareils photo ‌améliorés et de l'interface glyphique caractéristique de la société, un système de ⁠LED à l’arrière.

Les écouteurs (a) offrent jusqu’à cinq jours d’autonomie et intègrent des commandes physiques dans les oreillettes. Ils seront disponibles en rose, jaune, noir et blanc, au prix de 149 livres sterling, 199 dollars ⁠et 159 euros.

"Nous ‌ajoutons une touche de couleur à notre gamme et, deuxièmement, nous faisons progresser certaines ⁠de nos initiatives en matière d'IA", a déclaré Carl Pei. "Nous avons créé Nothing pour rompre avec ‌cette monotonie et rendre la technologie plus amusante", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Le premier ⁠téléphone de Nothing, lancé en 2022, s’était distingué dans un marché saturé ⁠d’appareils Android similaires grâce à ‌son design transparent et à ses fonctionnalités glyphiques rétroéclairées.

L’entreprise développe désormais ses capacités pour lancer davantage ​de produits innovants centrés sur l’IA.

"Je pense que nous ‌devons inaugurer une nouvelle vague d'interaction homme-machine. Ce sera la prochaine étape pour nous."

La société, valorisée à 1,3 milliard de ​dollars après une levée de 200 millions l’an dernier, prévoit de scinder sa marque d’appareils à petit prix pour l’Inde, appelée CMF. Carl Pei a déclaré que Nothing envisageait de coter cette ⁠activité en Bourse, mais qu’aucune décision définitive n’avait été prise. "L’Inde possède l’un des marchés de capitaux les plus actifs au monde", a-t-il déclaré.

Carl Pei a précisé que Nothing serait prêt pour une introduction en Bourse d’ici la fin 2028, mais que la décision dépendrait vraiment des conditions du marché et des projets de l’entreprise à ce moment-là.

(Reportage de Paul Sandle et Gianluca Lo Nostro, version française Elena ​Smirnova, édité par Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

