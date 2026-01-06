Nos stars de la première partie de la CAN

Les huitièmes de finale de la CAN ont livré leur verdict : il ne reste que les huit plus gros pays. L’occasion de faire le point sur nos coups de cœur des tours précédents, avant de voir se réveiller Mohamed Salah, Riyad Mahrez et compagnie.

→ Mohamed Tijani

Vyškov, Vysočina Jihlava, Slavia Praha, Slovan Liberec, Teplice, Viktoria Plzeň et Zbrojovka Brno. La carrière du défenseur central du Bénin donne des crampes à la mâchoire, mais on s’en fout : Mohamed Tijani a kiffé sa CAN. Le défenseur d’Yverdon, en Suisse, a disputé trois matchs de la compète, dont l’unique victoire des nouveaux Guépards, celle contre le Botswana. Le temps de bien résister contre l’Égypte, et de gagner un nouveau sosie, bandage au poignet gauche oblige : Willian Pacho. Qui ne va pas chercher la balle six fois dans les filets de son gardien, lui.

…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com