 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nos stars de la première partie de la CAN
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 21:15

Nos stars de la première partie de la CAN

Nos stars de la première partie de la CAN

Les huitièmes de finale de la CAN ont livré leur verdict : il ne reste que les huit plus gros pays. L’occasion de faire le point sur nos coups de cœur des tours précédents, avant de voir se réveiller Mohamed Salah, Riyad Mahrez et compagnie.

→ Mohamed Tijani

Vyškov, Vysočina Jihlava, Slavia Praha, Slovan Liberec, Teplice, Viktoria Plzeň et Zbrojovka Brno. La carrière du défenseur central du Bénin donne des crampes à la mâchoire, mais on s’en fout : Mohamed Tijani a kiffé sa CAN. Le défenseur d’Yverdon, en Suisse, a disputé trois matchs de la compète, dont l’unique victoire des nouveaux Guépards, celle contre le Botswana. Le temps de bien résister contre l’Égypte, et de gagner un nouveau sosie, bandage au poignet gauche oblige : Willian Pacho. Qui ne va pas chercher la balle six fois dans les filets de son gardien, lui.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rosenior quitte Strasbourg : un jour normal au labo de BlueCo
    Rosenior quitte Strasbourg : un jour normal au labo de BlueCo
    information fournie par So Foot 07.01.2026 01:58 

    Plus rien ne doit nous surprendre avec la multipropriété : Liam Rosenior a quitté Strasbourg en plein milieu de la saison pour s’engager à Chelsea, le grand frère qui n’en est pas un. C’est la fin des illusions, pour ceux qui voulaient encore y croire, et la suite ... Lire la suite

  • Le budget de Nantes va-t-il exploser grâce au saut à skis ?
    Le budget de Nantes va-t-il exploser grâce au saut à skis ?
    information fournie par So Foot 06.01.2026 23:31 

    Ce n’est pourtant pas le meilleur sport pour des Canaris. Mais voilà, tout s’explique. Après une première partie de saison catastrophique , le FC Nantes a trouvé l’argent pour licencier Luís Castro. Puis, dès le champagne rangé après avoir fêté la nouvelle année, ... Lire la suite

  • Amad Diallo, auteur du premier but de la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso, en huitième de finale de la CAN, le 6 janvier 2026 à Marrakech ( AFP / FRANCK FIFE )
    CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts
    information fournie par AFP 06.01.2026 23:04 

    La Côte d'Ivoire, tenante du titre, portée par sa jeune garde, s'est qualifiée par les quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc en disposant facilement du Burkina Faso 3-0 mardi à Marrakech. Les Éléphants qui défieront l’Égypte de Mohamed Salah samedi ... Lire la suite

  • La Juventus roule sur Sassuolo, Jonathan David marque enfin
    La Juventus roule sur Sassuolo, Jonathan David marque enfin
    information fournie par So Foot 06.01.2026 22:41 

    Sassuolo 0-3 Juventus Buts : Muharemović (CSC 15 e ), Miretti (62 e ), David (64 e ) La Vieille dame se porte bien, merci pour elle.… EL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank