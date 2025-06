Nos 8 conseils pour faire (quand même) du sport en période de canicule

L'épisode caniculaire qui sévit en France met nos organismes à rude épreuve. Les cardiologues déconseillent l'activité physique intense au-delà de 30 °C, mais, avec les bonnes précautions, il est possible de rester actif. Par ailleurs, certaines personnes doivent s'abstenir totalement ou de faire preuve d'une prudence extrême : celles souffrant de pathologies chroniques (problèmes cardiovasculaires, troubles respiratoires, diabète), les personnes en surpoids, celles de plus de 60 ans et les sportifs occasionnels. En cas de doute, consultez votre médecin avant toute activité. Pour les plus sportifs et les personnes ne présentant aucun risque, voici quelques recommandations importantes pour bouger en toute sécurité.

Les créneaux gagnants : entre 6 heures et 8 heures du matin ou après 20 heures le soir. À bannir absolument : la tranche 12 heures-16 heures, quand le soleil est à son zénith. Si vous n'avez pas le choix, réduisez drastiquement l'intensité et la durée de votre effort.

Option zéro risque : la salle de sport climatisée. En extérieur, privilégiez impérativement l'ombre et les sous-bois. Attention : le risque ne dépend pas seulement de la température, mais aussi de l'hygrométrie. Même à 28 °C, un air très humide peut être dangereux.