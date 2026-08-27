 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Norvège-L'état de santé du roi Harald "très grave" - maison royale
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 11:01
Ajouter Boursorama à vos sources

L'état de santé du roi Harald de Norvège, âgé de 89 ans, s'est détérioré depuis son admission à l'hôpital et son état est désormais "très grave", a annoncé jeudi la maison royale.

Monarque le plus âgé d'Europe et sur le trône de la Norvège depuis 1991, Harald a été admis à l'hôpital le 17 août. Le palais a précisé qu'il était soigné pour une infection bactérienne du sang.

Le prince héritier Haakon et l'épouse d'Harald, la reine Sonja, ont tous deux annulé tous les événements prévus à leur agenda, ajoute le palais dans un communiqué.

Le roi avait annoncé en 2024 qu'il réduirait le nombre de ses engagements officiels compte tenu de son âge, mais avait exclu toute abdication, affirmant que son serment en tant que roi était valable à vie.

(Louise Rasmussen, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank