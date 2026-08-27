Norvège-L'état de santé du roi Harald "très grave" - maison royale

L'état de santé du roi Harald de Norvège, âgé de 89 ans, s'est détérioré depuis son admission à l'hôpital et son état est désormais "très grave", a annoncé jeudi la maison royale.

Monarque le plus âgé d'Europe et sur le trône de la Norvège depuis 1991, Harald a été admis à l'hôpital le 17 août. Le palais a précisé qu'il était soigné pour une infection bactérienne du sang.

Le prince héritier Haakon et l'épouse d'Harald, la reine Sonja, ont tous deux annulé tous les événements prévus à leur agenda, ajoute le palais dans un communiqué.

Le roi avait annoncé en 2024 qu'il réduirait le nombre de ses engagements officiels compte tenu de son âge, mais avait exclu toute abdication, affirmant que son serment en tant que roi était valable à vie.

(Louise Rasmussen, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)