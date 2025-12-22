Non, toucher les aides de la CAF ne permet pas de gagner plus qu'en travaillant (même au Smic)

information fournie par Moneyvox • 22/12/2025 à 10:00

Les aides sociales sont-elles plus lucratives que le travail ? ( Crédits photo: © Romain P19 - stock.adobe.com)

Les personnes percevant uniquement des aides sociales gagnent-elles plus que celles qui travaillent ? Dans son dernier rapport sur les minimas sociaux, la Drees a tranché la question, chiffres à l'appui.

Dans son rapport annuel sur les minimas sociaux, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) rappelle que non, toucher des aides sociales ne rapporte pas plus que travailler.

Toucher des aides sociales ou travailler, la comparaison pour une personne seule

Est-il plus intéressant financièrement de travailler ou de ne toucher que des aides sociales ? Cette épineuse question a été remise sur la table par Jean-Pierre Farandou. Dans La Tribune Dimanche, le ministre du Travail, qui souhaite qu'une allocation unique soit créée, a effectué la déclaration suivante : "À composition égale, il faut faire en sorte qu'un foyer qui travaille gagne plus qu'un foyer qui ne vit que d'aides sociales". Pourtant, les chiffres le prouvent : les personnes qui travaillent gagnent plus que celles qui ne vivent que d'aides de la CAF.

Ce constat, c'est celui fait par la Drees, qui a calculé ce que pouvait toucher un foyer ne comptant que sur les aides sociales et ce que pouvait gagner un foyer identique en travaillant. L'étude annuelle de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques sur les minimas sociaux s'est notamment intéressée à la situation financière d'une personne vivant seule, locataire et sans enfant.

Sans activité professionnelle, celle-ci perçoit 873 euros de prestations sociales par mois au 1er janvier 2025, incluant 572 euros de RSA, 13 euros de prime de Noël (son montant ayant été mensualisé) et 301 euros d'allocations logement. En travaillent, cette personne peut toucher près du double de cette somme : 1 673 euros par mois, incluant 1 426,5 euros net de revenu avec un Smic à temps plein et 246,5 euros de prime d'activité.

A lire aussi: Ce qui évolue dans le versement de l'aide de la CAF pour les parents de jeunes enfants à compter du 1er décembre

Un constat identique pour les familles ayant des enfants

Afin de fournir un rapport complet, la Drees s'est également prêtée au jeu des comparaisons pour une famille avec enfants… avec une conclusion identique : les foyers qui travaillent gagnent davantage que ceux qui ne touchent que des aides sociales. Une personne seule avec un enfant touche ainsi 1 370 euros par mois de prestations sociales (715 euros de RSA et de prime de Noël, 422 euros d'allocations logement, 196 euros d'Allocation de soutien familial (ASF) et 37 euros d'Allocation de rentrée scolaire (ARS).

En travaillant, cette même personne pourrait gagner 2 173 euros, soit 803 euros de plus par mois (1 426 euros pour un Smic à plein temps, 303 euros de prime d'activité, 211 euros d'allocations logement, 196 euros d'ASF et 37 euros d'ARS). Enfin, un couple avec deux enfants peut toucher 1 732 euros de prestations sociales par mois, contre 2 547 euros avec un Smic net et les aides complémentaires de la CAF (prime d'activité, allocations logement, allocations familiales et ARS), soit 815 euros de plus par mois.

Quelle que soit la situation du ménage, la Drees en arrive à la même conclusion : travailler permet de gagner plus d'argent que de ne compter que sur les aides sociales. "Quelle que soit la composition familiale, le revenu disponible augmente avec le salaire et il est plus élevé avec un salaire au smic que sans salaire" résume la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques