Nomination polémique d'Amélie Montchalin à la Cour des comptes : l'institution saura "maintenir l'indépendance des rapports", assure sa présidente par intérim

Amélie de Montchalin, à l'Assemblée nationale, le 21 novembre 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

La Cour des comptes "est très attachée à son indépendance", a promis la présidente par intérim, Carine Camby, ce jeudi 19 février.

L'actuelle ministre des Comptes publics Amélie Montchalin a été nommée à la tête de la Cour des comptes, une nomination qui fait polémique, des voix dénonçant un conflit d'intérêts. Sa présidente par intérim, Carine Camby, a assuré cependant ce jeudi être "absolument persuadée" que l'institution saurait "préserver son indépendance".

"Je rappelle que d'une part, elle (Amélie de Montchalin, NDLR) est parfaitement consciente de cette question et qu'elle annoncera très certainement dès son arrivée les mesures qu'elle prendra pour y répondre", a indiqué Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes, faisant fonction de première présidente après le départ de l'ancien premier président Pierre Moscovici. "Deuxièmement, je rappelle quand même que la Cour a un dispositif déjà très solide en interne pour (...) maintenir la préservation de l'indépendance et de l'objectivité des rapports", a-t-elle ajouté. Elle a précisé que les rapports étaient "délibérés dans les chambres de la Cour" et que "le premier président ou la première présidente ne participe pas à ces discussions".

"On est très sourcilleux là-dessus"

"C'est une institution qui est très attachée à son indépendance", a-t-elle martelé. "Je suis absolument persuadée qu'on trouvera les moyens de préserver cette indépendance, cette impartialité, grâce déjà à nos dispositifs internes". La Cour des comptes dispose aussi d'un collège de déontologie "qui sera à la disposition de la première présidente", a-t-elle dit. Il "recevra la première présidente à son arrivée, comme c'est prévu par le Code des juridictions financières" et "examinera avec elle en détail ses conflits d'intérêt". "A ce moment-là, il pourra prendre toutes les dispositions prévues", a-t-elle ajouté, rappelant que ce collège comptait aussi "des personnalités extérieures", ce qui "offre de ce point de vue des garanties qui sont tout à fait de qualité". "On est très sourcilleux là-dessus", a-t-elle souligné. "C'est vraiment quelque chose qui fonctionne au sein de la maison, et qui fonctionnera aussi pour notre nouvelle première présidente".

La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a été nommée la semaine dernière comme première présidente de la Cour des comptes à compter du 23 février. Ce choix a été vivement critiqué par l'opposition, de LFI au RN, qui a dénoncé notamment un conflit d'intérêt car elle sera amenée à statuer sur le déficit public et les choix budgétaires du gouvernement dont elle aura fait partie.