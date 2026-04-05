Nombre de morts, pays par pays, après l'attaque de l'Iran par les USA et Israël

(Bilan actualisé pour Iran, Liban, Irak Israël et Emirats Arabes Unis)

Plusieurs milliers de personnes ont été tuées à travers le Moyen-Orient depuis le début de l'offensive déclenchée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Voici le bilan, pays par pays, du nombre de morts provoqué par le conflit, qui s'est étendu au Liban et embrase les pays du Golfe, visés par les tirs de riposte iraniens. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.

* IRAN

D'après un bilan daté de vendredi de l'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis, 3.540 personnes ont été tuées, dont 1.616 civils parmi lesquels au moins 244 enfants.

L'ONG précise que ses données proviennent de rapports de terrain, de contacts locaux, de sources médicales et d'urgence, de réseaux de la société civile, de documents en accès libre et, le cas échéant, de déclarations officielles.

Selon les chiffres de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), au moins 1.900 personnes ont été tuées et 20.000 blessées dans les frappes américano-israéliennes.

On ne sait pas si ces chiffres incluent les au moins 104 personnes dont l'armée iranienne a dit qu'elles avaient été tuées après qu'un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien au large des côtes du Sri Lanka le 4 mars.

* LIBAN

Au moins 1.461 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes depuis le 2 mars, selon les autorités libanaises. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'au moins 124 d'entre elles étaient des enfants.

Plus de 400 combattants du Hezbollah ont été tués depuis le 2 mars, ont dit à Reuters deux sources au fait du bilan au sein du groupe. On ne sait pas si le bilan donné par les autorités incluent le nombre de combattants.

Au moins 10 soldats libanais ont été tués depuis depuis le 2 mars et ce essentiellement dans le sud du Liban, selon l'armée libanaise.

Trois soldats indonésiens de la force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) ont été tués au sud-Liban dans deux incidents distincs, a annoncé la force de l'Onu.

* IRAK

Au moins 108 personnes ont été tuées, selon les autorités sanitaires irakiennes. La plupart d'entre elles font partie des Forces de mobilisation populaire, un mouvement armé chiite.

Un membre d'équipage de nationalité étrangère a été tué lors d'une attaque contre des navires pétroliers près d'un port irakien, selon les responsables de la sécurité portuaire.

* ISRAËL

Dix-neuf personnes ont été tuées en Israël par des missiles lancés depuis l'Iran et le Liban, selon les services d'urgence.

L'armée israélienne a déclaré que 10 soldats avaient été tués dans le sud du Liban depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah.

Tsahal a également déclaré qu'un de ses tirs d'artillerie avait tué par erreur un agriculteur israélien qui se trouvait près de la frontière libanaise.

* TERRITOIRES PALESTINIENS

Quatre femmes palestiniennes ont été tuées lors d'une attaque de missiles iranienne sur la Cisjordanie.

* BAHREÏN

Deux personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes perpétrées par l'Iran, selon le ministère de l'Intérieur. Une des attaques a visé un immeuble résidentiel dans la capitale Manama.

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé le 24 mars qu'un de ses employés civils sous contrat avait été tué lors d'une attaque iranienne contre Bahreïn. Il a précisé qu'il s'agissait d'un ressortissant marocain.

* KOWEÏT

Sept morts, dont deux tués lors d'attaques iraniennes, deux officiers du ministère de l'Intérieur et deux soldats des forces armées koweïtiennes, selon les autorités.

* OMAN

Deux personnes ont été tuées lors d'une frappe de drone dans une zone industrielle de la province de Sohar, soit les premières victimes à l'intérieur du pays, qui avait accueilli des pourparlers de médiation entre les États-Unis et l'Iran avant le début du conflit.

Une personne tuée après qu'un projectile a touché le pétrolier MKD VYOM, battant pavillon des îles Marshall, au large de Mascate, la capitale du pays.

* EMIRATS ARABES UNIS

Douze personnes ont été tuées lors d'attaques iraniennes, dont deux militaires, selon le ministère de la Défense du pays. Le dernier décès est survenu lorsque des débris d'une attaque interceptée sont tombés sur le complexe gazier de Habshan à Abou Dhabi.

* ARABIE SAOUDITE

Deux personnes ont été tuées lorsqu'un projectile s'est abattu sur un quartier résidentiel de la ville d'Al-Kharj, au sud-est de la capitale Ryad.

* SYRIE

Quatre personnes ont été tuées par la frappe d'un missile iranien sur un immeuble dans la ville de Soueïda, dans le sud du pays, selon l'agence de presse étatique SANA.

* FRANCE

Un soldat français a été tué (et six autres ont été blessés) lors d'une attaque de drone contre une base militaire kurde en Irak, dans la région d'Erbil, ont annoncé les autorités françaises.

* ARMÉE AMÉRICAINE

Treize militaires ont été tués au total selon l'armée américaine, sept au combat lors d'opérations contre l'Iran et six, soit tous les membres de l'équipage, ont trouvé la mort après qu'un avion ravitailleur militaire américain KC-135 s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak.

Douze soldats américains ont été blessés, dont deux grièvement, lors d'une frappe militaire iranienne contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite, a déclaré vendredi un responsable américain à Reuters.

(Compilé par Nayera Abdallah, Menna AlaaElDin, Ahmed Rasheed, Emma Farage, Jonathan Allen, Jana Choukeir, Maayan Lubell, et Pesha Magid; version française rédaction de Paris)