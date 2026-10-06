Nobel/Physique-Le "chasseur de particules fantômes" Francis Halzen lauréat en 2026

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Le prix Nobel de physique 2026 a été attribué mardi au physicien belgo-américain Francis Halzen "pour ses contributions décisives à l'observatoire de neutrinos IceCube et à la découverte de neutrinos de haute énergie d’origine astrophysique".

Francis Halzen, âgé de 82 ans, a ainsi compris que la glace de l'Antarctique pouvait être utilisée pour capturer les neutrinos insaisissables, parfois qualifiés de "particules fantômes" du fait de leur capacité à traverser la Terre et notre corps sans laisser de trace et de leur interaction extrêmement rare avec la matière.

"Ces messagers apportent des informations en provenance du cosmos", a déclaré Eva Olsson, de l'Académie royale des sciences de Suède, lors d'une conférence de presse. "Ils ouvrent la porte sur des galaxies lointaines et nous renseignent sur les processus liés à l'explosion des étoiles."

HALZEN SALUÉ POUR AVOIR DÉTECTÉ DES "MESSAGERS DU COSMOS"

Les interactions de neutrinos enregistrées par l'observatoire IceCube, en Antarctique, fournissent aux chercheurs des informations sur la manière dont les neutrinos de haute énergie sont produits, et pourraient même permettre de révéler des phénomènes cosmiques jusqu'alors inconnus, a déclaré l'Académie.

En 2014, le magazine américain Smithsonian avait surnommé Francis Halzen "Neutrino Man" en lui décernant l'un de ses prix Ingenuity, saluant un "projet expérimental extraordinaire qui annonce le début d'une nouvelle ère de l'astronomie".

Le magazine a même publié une bande dessinée retraçant son parcours: "Comment la quête du cosmos d'un physicien a décollé en Antarctique".

Le détecteur de particules est installé dans un kilomètre cube de glace antarctique vierge, qui s'étend jusqu’à une profondeur de 2.500 mètres sous la surface, près de la station Amundsen-Scott du pôle Sud.

L'observatoire traque des neutrinos de haute énergie, presque dépourvus de masse, afin de retracer leur trajectoire jusqu'à des étoiles en explosion, des sursauts gamma et des phénomènes cataclysmiques impliquant des trous noirs et des étoiles à neutrons.

Il peut espérer en détecter environ un par jour.

Francis Halzen a présenté pour la première fois sa vision consistant à capturer les neutrinos - qui, contrairement aux autres particules, ne perdent pas d'énergie et ne changent pas de direction - au pôle Sud en 1988, convainquant d'autres scientifiques de se joindre à un projet qui a finalement été achevé en 2011.

"Je dois insister sur la chance que j'ai eue car, lorsque nous avons lancé ce projet, tout le monde pensait que c'était peut-être une bonne idée, mais très peu de gens pensaient que cela fonctionnerait, moi y compris", a déclaré Francis Halzen lors d'une conférence de presse téléphonique.

Les neutrinos sont électriquement neutres et ne sont pas perturbés, même par les champs magnétiques les plus puissants, ce qui signifie que, contrairement aux ondes électromagnétiques telles que la lumière visible, la direction d’où ils arrivent pointe directement vers leur source.

LES FRUITS DES RECHERCHES RESTENT ENCORE À VENIR

L'observatoire enfoui sous la glace a pu déterminer que les neutrinos de haute énergie proviennent de l'intérieur de notre propre galaxie, mais aussi de régions situées bien au-delà, lançant une quête interstellaire visant à identifier les objets et les processus qui les produisent.

Pendant le long hiver austral au pôle Sud, lorsque les températures inférieures à -50°C empêchent même les avions d'atterrir et rendent très difficiles les acheminements vers et depuis la station, une équipe réduite de "hivernants" doit assurer la maintenance de l'observatoire.

La station, qui accueille de nombreuses autres activités, peut héberger jusqu'à 150 personnes. Elle dispose notamment d'une cuisine industrielle, d'une salle à manger, d'une salle de sport et même d'une serre. Il y a six jours, elle a célébré le retour du soleil au-dessus de l'horizon après six mois de nuit avec un tournoi de golf sur glace à six trous.

Francis Halzen, professeur à l'Université du Wisconsin-Madison aux États-Unis, a déclaré que les principales retombées de ses découvertes restaient encore à venir et qu'il était trop tôt pour dire exactement ce que cette méthode permettrait d'apprendre sur l'Univers.

"La véritable excitation vient du fait que je ne peux pas encore répondre à cette question", a-t-il déclaré. "Ce n'est qu'une introduction à la science; l’astronomie reste encore à venir."

LAURÉATS, D'EINSTEIN À BOHR ET AUX CURIE

Le Premier ministre belge Bart De Wever a félicité Francis Halzen pour son prix Nobel de physique, saluant "une vie dédiée à élucider les plus grands secrets du cosmos à travers ses expressions les plus minuscules".

Les lauréats du prix Nobel de physique sont désignés par l'Académie royale des sciences de Suède. Le prix est accompagné d'un chèque de 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros), une somme partagée entre les lauréats s'il y en a plusieurs, comme c'est souvent le cas.

Les prix Nobel ont été institués conformément au testament de l'inventeur et entrepreneur suédois Alfred Nobel, qui a notamment fait fortune grâce à l’invention de la dynamite.

La physique occupait une place importante dans le testament d’Alfred Nobel et le prix reste l'une des plus hautes distinctions dans cette discipline. Au fil des décennies, il a récompensé des découvertes qui ont profondément transformé la compréhension de l'univers.

Parmi les anciens lauréats figurent certaines des personnalités les plus célèbres de l’histoire des sciences, notamment Albert Einstein, Marie Curie et Pierre Curie, Max Planck et Niels Bohr, dont les travaux ont contribué à établir les fondements de la physique moderne.

Le prix de physique de l’année dernière a été attribué au Français Michel Devoret, professeur à l'Université de Yale, ainsi qu'au Britannique John Clarke et à l'Américain John Martinis pour "leurs expériences qui ont révélé la physique quantique en action".

Les prix Nobel 2026 seront officiellement remis aux lauréats par le roi de Suède Carl XVI Gustaf lors d’une cérémonie qui se tiendra à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel. La remise des prix sera suivie d’un somptueux banquet à l’hôtel de ville de Stockholm.

Le prix Nobel de la paix est remis à Oslo, en Norvège.

(Rédaction de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Benjamin Mallet et Benoit Van Overstraeten)