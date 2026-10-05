Nobel/Médecine-L'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel récompensés pour leurs travaux sur l'optogénétique

(Actualisé avec détails)

L'Américain Karl Deisseroth ainsi que les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel ont remporté lundi le prix Nobel de médecine 2026 pour leurs découvertes sur la lumière et l'optogénétique, qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.

Karl Deisseroth, 54 ans, Peter Hegemann, 71 ans, et Georg Nagel, 73 ans, ont été choisis par l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska, l'université médicale suédoise, et se partageront une récompense de 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros).

L'optogénétique "permet d'activer ou de désactiver l'activité de cellules nerveuses individuelles dans un cerveau vivant", a déclaré Thomas Perlmann, secrétaire général de l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska.

"Cette méthode est aujourd'hui utilisée dans des laboratoires du monde entier pour percer les mystères du cerveau", a-t-il ajouté.

Dans le cadre d'essais cliniques, des chercheurs tentent ainsi de restaurer la vision de personnes atteintes de rétinite pigmentaire, une maladie qui entraîne la cécité, en introduisant une protéine photosensible dans la rétine.

Les chercheurs espèrent également que l'optogénétique permettra d'améliorer les implants cochléaires en autorisant une stimulation plus précise du nerf auditif que les dispositifs électriques actuels.

Le prix Nobel de médecine ouvre traditionnellement la série des annonces annuelles des prix Nobel, les prix de physique, de chimie, de littérature, de la paix et d’économie devant être annoncés dans les jours suivants.

DES LAURÉATS SURPRIS ET RAVIS

Au début des années 1990, Peter Hegemann, actuellement professeur de biophysique expérimentale à l'université Humboldt de Berlin, a étudié la manière dont l'algue Chlamydomonas réagit à la lumière en seulement une demi-milliseconde. Il avait émis l'hypothèse qu'une seule protéine captait la lumière et fonctionnait comme un canal ionique.

Georg Nagel, biophysicien et professeur au département de neurophysiologie de l'université de Wurtzbourg en Allemagne, a mis cette hypothèse à l’épreuve en injectant des gènes de Chlamydomonas dans des ovocytes de grenouille. Il a ainsi identifié la channelrhodopsine-2, un canal ionique qui s'ouvre lorsqu'il est exposé à la lumière.

En 2003, les deux chercheurs ont publié des travaux montrant que cette protéine pouvait être introduite dans des cellules humaines et de hamster afin de leur faire produire des impulsions électriques en réponse à la lumière.

En 2005, Karl Deisseroth, de l'université de Stanford, a démontré que cette technique pouvait être utilisée sur des cellules nerveuses de rats. La méthode a été baptisée "optogénétique" un an plus tard.

Thomas Perlmann a déclaré avoir parlé aux trois lauréats lundi et a précisé qu'ils étaient surpris et ravis.

"Tous les trois ont dit la même chose : ils trouvaient absolument merveilleux de recevoir ce prix avec les deux autres, qu'ils considèrent comme des amis. Ils ont également dit que c'était un immense honneur de recevoir cette distinction ensemble", a-t-il déclaré.

DES PRIX NOBEL DÉCERNÉS DEPUIS 1901

Les cinq prix Nobel originels ont été créés conformément aux dispositions du testament de l'inventeur et industriel suédois Alfred Nobel - inventeur de la dynamite qui a fait sa fortune - et sont décernés depuis 1901, avec seulement quelques interruptions, principalement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Un sixième prix, celui d'économie, a été institué en 1968 par la banque centrale suédoise, la Riksbank.

Le prix de médecine a récompensé certaines des découvertes scientifiques les plus marquantes du siècle dernier, notamment les travaux d'Alexander Fleming sur la pénicilline, récompensés en 1945, et ceux de Karl Landsteiner, lauréat en 1930 pour sa découverte des groupes sanguins humains.

L'an dernier, les scientifiques américains Mary Brunkow et Fred Ramsdell, ainsi que le Japonais Shimon Sakaguchi, ont remporté le prix pour leurs travaux ayant permis de comprendre comment le système immunitaire épargne les cellules saines, ouvrant la voie à de possibles nouveaux traitements contre des maladies telles que le cancer.

Les lauréats sont sélectionnés par des comités d'experts issus de diverses institutions. Tous les prix sont décernés à Stockholm, à l'exception du prix de la paix, qui est remis à Oslo.

Plus de 125 ans après la signature du testament d'Alfred Nobel, la remise des prix conserve la plupart de ses traditions historiques.

Les célébrations culminent le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, lorsque les lauréats reçoivent leurs distinctions au cours de cérémonies organisées en présence des familles royales suédoise et norvégienne, avant d'être fêtés lors de banquets de gala.

(Reportage Niklas Pollard et Johan Ahlander à Stockholm et Bhanvi Satija à Londres, avec la contribution de Simon Johnson, Greta Rosen Fondahn, Marie Mannes, Terje Solsvik et Anna Ringstrom, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)