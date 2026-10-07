Nobel/Chimie-Le Nobel de chimie décerné au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai

(Actualisé avec détails)

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi auFrançais Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour "la découverte des effets non linéaires et de l'autocatalyse dans la synthèse organique asymétrique", a annoncé mercredi l'Académie royale des sciences de Suède.

Le prix Nobel de chimie est le troisième prix annoncé cette année, conformément à la tradition, après ceux de médecine lundi et de physique mardi.

"Le prix de cette année porte donc sur la chimie fondamentale. De nombreuses molécules existent sous deux formes différentes. Comme mes mains. Elles sont l'image miroir l'une de l'autre, elles se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques", a déclaré Heiner Linke, président du comité Nobel de chimie.

"Je ne peux pas superposer mes mains l'une sur l'autre. Ces molécules sont appelées chirales, du mot grec qui signifie "main"", a-t-il ajouté.

Les cinq prix Nobel originels ont été créés conformément aux dispositions du testament d’Alfred Nobel, chimiste de formation, inventeur et industriel suédois dont la fortune provenait notamment de l’invention de la dynamite.

Ils sont décernés depuis 1901, avec seulement quelques interruptions, principalement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Un sixième prix, celui d'économie, a été institué en 1968 par la banque centrale suédoise, la Riksbank.

Parfois éclipsés par des lauréats plus célèbres dans les domaines de la physique, de la littérature et de la paix, les prix de chimie ont néanmoins récompensé de nombreuses découvertes influentes, telles que la fission nucléaire et les techniques de séquençage génétique.

Le prix de chimie de l’année dernière a été attribué au Japonais Susuma Kitagawa, au Britannique Richard Robson et au Jordanien Omar M.Yaghi pour leurs travaux sur le développement des structures métallo-organiques.

Les prix Nobel 2026 seront officiellement remis aux lauréats par le roi de Suède Carl XVI Gustaf lors d’une cérémonie qui se tiendra à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel. La remise des prix sera suivie d’un somptueux banquet à l’hôtel de ville de Stockholm.

Le prix est accompagné d'un chèque de 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros), une somme partagée entre les lauréats s'il y en a plusieurs, comme c'est souvent le cas.

Suivront ces prochains jours les annonces des prix Nobel de littérature (jeudi), de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).

(Rédaction de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)