"Nitto" Santapaola, parrain de la mafia sicilienne, meurt en prison à 87 ans
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 21:01

Benedetto "Nitto" Santapaola, l'un des parrains de la mafia sicilienne condamné notamment pour les assassinats des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, est mort à l'âge de 87 ans, a-t-on appris lundi de deux sources informées.

Il est décédé dans une prison de haute sécurité à Milan, a dit l'une des sources.

Le ministère italien de la Justice n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Benedetto Santapaola a été arrêté en 1993 et purgeait plusieurs peines de prison à perpétuité pour divers crimes.

Surnommé "il cacciatore" ("le chasseur") ou "il licantropo" ("le lycanthrope"), Benedetto Santapaola a dirigé le clan dominant à Catane, dans l'est de la Sicile, de la fin des années 1970 au début des années 1990.

Il a notamment été jugé coupable d'être l'un des commanditaires des assassinats des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992.

(Alvise Armellini et Angelo Amante, version française Bertrand Boucey)

