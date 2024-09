Nippon Steel veut rassurer les Américains concernant le rachat d'US Steel

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le Japonais Nippon Steel a affirmé mercredi dans un communiqué que l'entreprise US Steel, qu'elle a proposé de racheter pour 14 milliards de dollars (environ 12,7 milliards d'euros), restera "une entreprise américaine" avec une majorité de citoyens américains au conseil d'administration.

Le projet de rachat est devenu un sujet politique sensible à deux mois de l'élection présidentielle américaine, la candidate démocrate Kamala Harris ayant déclaré cette semaine qu'US Steel devait "rester détenue et gérée par des Américains".

L'entreprise est basée en Pennsylvanie, un Etat clé où Mme Harris et son rival républicain Donald Trump, qui a de son côté promis de s'opposer au projet de rachat, essaient de s'attirer les votes des ouvriers.

US Steel restera "une entreprise américaine détenue par Nippon Steel North America" et son siège restera à Pittsburgh en Pennsylvanie, a écrit le groupe japonais dans un communiqué.

Les Américains composeront la majorité du conseil d'administration de l'entreprise, qui comprendra trois administrateurs indépendants américains, tandis que les principaux membres de la direction seront des citoyens américains, précise-t-il.

Enfin, le rachat "améliorera la sécurité nationale américaine en renforçant US Steel et ses capacités de production nationales, en introduisant des technologies de pointe aux États-Unis et, en fin de compte, en rendant la base industrielle et la chaîne d'approvisionnement américaines plus résistantes et mieux positionnées pour faire face aux pressions futures des concurrents chinois soutenus par l'État", a essayé de rassurer Nippon Steel, qui a par ailleurs recruté en juillet l'ancien secrétaire d'Etat sous Donald Trump Mike Pompeo pour plaider sa cause.

Le projet de rachat a déjà été accepté par le conseil d'administration et les actionnaires d'US Steel.