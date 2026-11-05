Nintendo maintient ses prévisions inchangées sur fond de ralentissement des ventes de Switch 2

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le vétéran japonais du jeu vidéo, Nintendo, a maintenu inchangées ses prévisions annuelles jeudi, malgré une légère hausse de son bénéfice net au premier semestre de son exercice décalé 2026-27, sur fond de ralentissement des ventes de sa console Switch 2.

Entre avril et septembre, le groupe a vu son bénéfice net progresser de 11 %, à 220,9 milliards de yens (1,2 milliard d'euros). Son bénéfice opérationnel a lui bondi de 49,1 %, une hausse cependant due en partie au remboursement des taxes douanières américaines au premier trimestre.

Son chiffre d'affaires a reculé de 12,1 % sur la même période, tandis que les ventes de la Switch 2, sortie en juin 2025, chutaient de 37,4 % sur un an au premier semestre, Nintendo peinant à maintenir l'enthousiasme face à une offre jugé encore peu étoffée.

Le catalogue de jeux développés en interne par l'entreprise reste ainsi restreint, même si Nintendo a bénéficié au deuxième trimestre de la sortie en juillet du jeu de tir "Splatoon Raiders". L'offre d'éditeurs tiers s'étoffe cependant avec des titres de séries emblématiques comme "Call of Duty" ou "Elden Ring".

Sa console avait par ailleurs bénéficié d'une vague d'achats au trimestre précédent en prévision d'une hausse de prix liée notamment à la flambée du coût des composants mémoire, sur fond de demande alimentée par le boom de l'intelligence artificielle (IA).

Nintendo publie ses prévisions le jour de la sortie du remake d'un opus emblématique de Zelda, une série dont il célèbre cette année le 40e anniversaire et qui a vendu près de 170 millions de jeux selon le cabinet d'analyse de marché Statista.

Le jeu, revisitant un titre sorti en 1998, devrait être "un succès honorable" selon l'analyste Serkan Toto de Kantan Games, même si l'engouement ne devrait "pas être de l'ampleur de celui provoqué par les deux précédents Zelda en 3D (sortis en 2017 et 2023, NDLR), des expériences entièrement originales".

L'entreprise basée à Kyoto (ouest) compte cependant sur le phénomène pour stimuler les ventes de sa console Switch 2, en offrant notamment une édition collector Zelda et d'autres produits dérivés comme des manettes.

Ce remake "peut soutenir les ventes de consoles, mais certainement pas à l'échelle d'un jeu entièrement nouveau Mario, Pokémon ou Zelda", trois franchises phares des consoles Nintendo, a tempéré M. Toto lors d'un récent entretien à l'AFP.

Les investisseurs "s'attendent à environ 10 millions d'exemplaires de Zelda vendus au troisième trimestre" (octobre-décembre), soit "près d'un tiers de la base d'utilisateurs" de Switch 2, ont relevé des analystes de Freedom Capital Markets dans une note publiée fin octobre.

"Étant donné que les attentes sont déjà si élevées, Nintendo dispose à notre avis de peu de marge pour surprendre positivement le marché", ont-ils souligné.

Nintendo table toujours sur un bénéfice net annuel de 310 milliards de yens (1,7 milliard d'euros), ce qui serait un recul de 27% sur un an, et sur des ventes en baisse de 11%.