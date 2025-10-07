Nikola Karabatic : « Être sensibilisé à l’arbitrage t’aide à être un meilleur joueur »

Jeune retraité de 41 ans, Nikola Karabatic en a désormais fini avec les 9 mètres, les défenses en zone, les refus de jeu et les tartes dans la tronche. Quadruple champion du monde, quadruple champion d’Europe, triple champion olympique et élu meilleur handballeur du monde en 2007, 2014 et 2016, l’Expert a donné un peu de son temps pour sensibiliser aux enjeux de l’arbitrage et revenir sur sa relation avec le corps arbitral.

En quoi est-il important que des athlètes de haut niveau comme toi donnent de leur temps pour promouvoir l’arbitrage ?

Il y a l’idée de rendre la pareille aux arbitres. Quand on est en compétition, on doit toujours composer avec des décisions qui peuvent être contre nous. Ça crée une sorte de dualité. Mais je me suis rendu compte que les arbitres sont aussi passionnés que nous. Ils sont là, chaque week-end sur un terrain par amour du sport, de ton sport, ils sont au centre du jeu, et, quelque part, ils font partie de cette grande famille. En devenant parrain de l’opération Tous arbitres (dans le cadre des Journées de l’arbitrage La Poste, NDLR) , j’avais envie de mettre leur rôle en lumière, de raconter un peu cette relation qu’on a avec les arbitres et de sensibiliser aussi à ce qu’ils peuvent vivre. Ce n’est pas facile, ils vivent sous le feu des critiques, ça demande du courage, de la patience, de l’engagement. Je sais aussi qu’il y a besoin de créer des vocations chez les jeunes à prendre le sifflet. Mais les athlètes ne doivent pas être les seuls à porter ce message. Il faut aussi que les dirigeants, les fédérations et les instances internationales puissent fournir des outils aux arbitres pour prendre les meilleures décisions, d’adapter aussi les règles pour leur faciliter les choses. On a tous un rôle à jouer.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger, au Musée de La Poste pour SOFOOT.com