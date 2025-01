information fournie par So Foot • 30/01/2025 à 12:23

Niko Kovač est le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund

Les plus beaux cheveux d’Allemagne peuvent être recoiffés.

Ce jeudi, le Borussia Dortmund a officialisé Niko Kovač comme son nouvel entraîneur . Le technicien croate de 54 ans s’est engagé avec le club de la Ruhr jusqu’à l’été 2026. Il prendra ses fonctions ce dimanche, au lendemain de leur match de championnat à Heidenheim , et remplacera sur le banc Nuri Sahin, limogé la semaine dernière. Dans ses valises, Niko Kovač arrive à Dortmund avec deux entraîneurs adjoints, son frère Robert et Filip Tapalović. « Nous nous trouvons dans une situation sportive difficile et nous sommes sûrs d’avoir trouvé en Niko l’entraîneur capable de la maîtriser » , a déclaré le club dans un communiqué.…

TJ pour SOFOOT.com