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Nigeria-Un triple attentat-suicide présumé à Maiduguri, 23 personnes tuées
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 06:59

Au moins 23 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées lundi à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection, a déclaré le commandement de la police locale, disant penser qu'il s'agissait d'un triple attentat-suicide.

Une première explosion s'est produite dans un bureau de poste du centre-ville, avant qu'une seconde explosion frappe immédiatement un populaire marché situé à proximité, ont rapporté à Reuters deux sources sécuritaires et des habitants.

Le centre hospitalier universitaire de Maiduguri a également été ciblé par une attaque.

Dans un communiqué, la police locale a déclaré que les "premiers éléments de l'enquête indiquent que les incidents ont été perpétrés par des kamikazes présumés".

Des vidéos diffusées en ligne montrent des secouristes dans un hôpital de Maiduguri s'occupant de blessés, certains vêtus de vêtements déchirés et ensanglantés. Reuters n'a pas pu vérifier ces images de manière indépendante.

La police a dit avoir renforcé les patrouilles de sécurité à travers la ville à la suite des attaques.

(Ahmed Kingimi; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)

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