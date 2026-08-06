Nigeria-Les forces armées ont secouru 308 victimes d'enlèvements, dit le président

Les forces de sécurité nigérianes ont secouru 308 personnes enlevées lors d'attaques distinctes dans les États du Niger et de Kwara, dans le cadre de la plus grande opération de sauvetage menée en une seule journée par des équipes coordonnées, selon le président Bola Tinubu.

Le bureau du président a indiqué dans un communiqué publié mercredi soir que 163 des personnes secourues avaient été enlevées à Woro, dans l'État de Kwara, et 145 autres dans celui du Niger.

Les victimes étaient retenues en captivité depuis février, à la suite de l'une des attaques les plus meurtrières perpétrées cette année, où au moins 170 personnes ont été tuées par des hommes armées.

Toutes les victimes ont été libérées dans la forêt du parc national du lac Kainji, dans l’État du Niger, à l’issue d’une opération menée conjointement par les forces armées, les services de renseignement et la police, ajoute le communiqué.

Le gouvernement n’a pas précisé si des suspects avaient été appréhendés au cours de la mission.

Le Nigeria peine à endiguer les enlèvements et les attaques armées qui ravagent certaines régions du pays depuis des années, sapant la sécurité, perturbant les moyens de subsistance et accentuant la pression sur le gouvernement de Bola Tinubu, qui brigue un second et dernier mandat en janvier.

(Camillus Eboh, rédigé par MacDonald Dzirutwe ; Version française Rihab Latrache et Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)