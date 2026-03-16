Nigeria-Explosions à Maiduguri, plusieurs victimes redoutées

par Ahmed Kingimi

Une série d'explosions a frappé lundi Maiduguri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection, ont rapporté le gouverneur de l'État, Babagana Zulum, et des habitants.

Des vidéos diffusées en ligne montrent des secouristes dans un hôpital de Maiduguri s'occupant de blessés, certains vêtus de vêtements déchirés et ensanglantés. Reuters n'a pas pu vérifier ces images de manière indépendante.

Dans un communiqué, Babagana Zulum a affirmé que les déflagrations avaient fait des victimes et blessé d'autres personnes, sans fournir de détails ni désigner de responsables.

Selon deux sources sécuritaires et trois habitants de Maiduguri, la première explosion a retenti dans un bureau de poste du centre-ville, immédiatement suivie d'une autre au populaire marché du lundi situé à proximité.

Les mêmes sources ont ajouté que deux autres explosions avaient touché le centre hospitalier universitaire de Maiduguri et qu'une cinquième avait frappé le quartier oriental de Kaleri, en début de soirée lundi.

Les habitants ont expliqué avoir vu des corps après l'explosion survenue au marché. Le nombre de victimes, comme les causes des déflagrations, restait incertain.

(Ahmed Kingimi; version française Nicolas Delame)