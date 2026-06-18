Niger-35 personnes, dont 11 membres des forces de sécurités, tuées dans l'attaque de l'aéroport de Niamey

Le gouvernement du Niger a annoncé jeudi que 35 personnes avaient été tuées lors d'une attaque qui a pris pour cible une base militaire et l'aéroport de Niamey, la capitale du pays, dont 11 membres des forces de sécurité, deux civils et 22 assaillants
L'attaque n'a pas fait l'objet de revendication.
(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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