Nicotine : « Les enfants et les adolescents sont davantage concernés par les intoxications »

Un rapport de l'Anses alerte sur une hausse des intoxications à la nicotine induites par la consommation de nouveaux produits comme les sachets de nicotine pure, les sachets de tabac (Snus), les billes aromatiques pour les cigarettes et le tabac à mâcher ou à chauffer. Selon l'étude, le nombre d'appels au Centre antipoison pour intoxication à la nicotine augmente depuis cinq ans et concerne essentiellement les mineurs, enfants en bas âge et adolescents.



Si elle n'est pas cancérogène, contrairement à la fumée, la nicotine reste toxique pour l'homme. La dose létale pour un adulte, selon le Centre antipoison, se situe entre 0,5 et 1 gramme. Une intoxication sévère peut provoquer des convulsions, des arythmies, une insuffisance respiratoire, voire un coma.



Ces cas restent cependant très rares, explique le tabacologue et pneumologue Bertrand Dautzenberg au Point . Aucune des intoxications relevées par l'Anses sur les cinq dernières années ne s'est révélée mortelle ou même grave – 45 % étaient d'ailleurs asymptomatiques. Si la nicotine est un poison, son principal danger réside surtout « dans son caractère addictif », explique le médecin.

Le Point : Quel effet a la nicotine sur le corps humain ?

Bertrand Dautzenberg : L'effet de la nicotine sur le corps est tout à fait différent entre un