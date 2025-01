information fournie par So Foot • 30/01/2025 à 16:46

Nicollin, Nantes, Cherki... Découvrez la collection de photos So Foot de janvier

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Loulou Nicollin sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, 1990

Le regard vers le ciel de Saint-Etienne , l’esprit en pleine réflexion, comme un boxeur avant son combat. Des combats, Louis Nicollin en a eus, que ce soit avec son entreprise de ramassage de déchets ou sa présidence au club du Montpellier HSC . Des vies, il en aura vécues. Avec beaucoup de moments de joie, de tristesse, ainsi que de déceptions. Président durant plus de 40 ans, Loulou, comme tout le monde l’appelait, aura marqué son passage par un titre de champion de France, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France en 1990 (le cliché a justement été pris juste avant la demi-finale victorieuse à Saint-Etienne le 24 mai justement), ainsi que plusieurs passages sur la scène européenne. Il nous quittera le 29 juin 2017 , et laissera une ville, un club, une équipe, voire un pays dans la tristesse et la douleur d’un homme qui n’aura jamais triché sur sa personnalité. RIP Loulou.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com