Nicolas Hulot, vent debout contre la « fronde anti-éoliennes »

À l'approche des élections régionales, les voix s'élèvent contre l'essor des éoliennes. Dans une interview accordée au Parisien en kiosque ce vendredi 18 juin 2021, Nicolas Hulot voit rouge, et déplore que les partis politiques et candidats utilisent leur opposition à cette énergie renouvelable, comme argument politique. « Je suis attristé de voir que la transition écologique fait à nouveau l'objet de confrontations sur de mauvaises bases », lance-t-il à nos confrères, avant de poursuivre : « Cette fronde soudaine anti-éoliennes est assez pathétique. On ne peut pas additionner tous les refus. Il n'y a pas de choix parfaits en matière énergétique et tous ont des impacts visuels ou environnementaux. Mais que sont-ils au regard du changement climatique à venir ? C'est dérisoire. »

Les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques font partie des opposants aux projets éoliens. Loin de leur jeter la pierre, Nicolas Hulot pointe néanmoins du doigt la classe politique, en pleine campagne électorale. « Cette fronde a un relent politique. Je ne nie pas la sincérité de certains citoyens ou des pêcheurs de Saint-Brieuc, mais je note une récupération politique qui tourne le dos au sens de l'Histoire, regrette l'ancien présentateur d'Ushuaia. L'énergie éolienne, c'est l'avenir. 81 % des Français y sont favorables. »

Éoliennes : le combat (vain) des régionales

« S'ils cherchent le tout nucléaire,

