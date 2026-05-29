Nice sauve sa peau au bout du suspense face à Saint-Étienne

Nice sauve sa peau au bout du suspense face à Saint-Étienne

Nice 4-1 Saint-Étienne

Buts : Clauss (62 e ), Boudache (81 e ) et Wahi (87 e et 90 e +2) pour les Aiglons // Davitachvili (79 e SP)

La fin du calvaire. Après une saison en enfer, l’OGC Nice a sauvé sa peau en dominant l’AS Saint-Étienne au terme d’une rencontre longtemps indécise (4-1) . Les Aiglons évolueront bien en Ligue 1 la saison prochaine.…

TB pour SOFOOT.com