Nice sauve sa peau au bout du suspense face à Saint-Étienne
Nice 4-1 Saint-Étienne
Buts : Clauss (62 e ), Boudache (81 e ) et Wahi (87 e et 90 e +2) pour les Aiglons // Davitachvili (79 e SP)
La fin du calvaire. Après une saison en enfer, l’OGC Nice a sauvé sa peau en dominant l’AS Saint-Étienne au terme d’une rencontre longtemps indécise (4-1) . Les Aiglons évolueront bien en Ligue 1 la saison prochaine.…
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