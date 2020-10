Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nice: Les Vingt-Sept dénoncent les attaques commises en France Reuters • 29/10/2020 à 19:54









NICE: LES VINGT-SEPT DÉNONCENT LES ATTAQUES COMMISES EN FRANCE BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants européens sont "choqués" par les attaques commises jeudi en France dans lesquelles trois personnes ont été tuées jeudi, annonce un communiqué commun. Ces meurtres sont "des attaques terroristes", dit ce communiqué dans lesquels les Vingt-Sept expriment leur solidarité auprès de la France. "Nous appelons les dirigeants du monde entier à travailler pour promouvoir le dialogue et la compréhension entre les communautés et les religions plutôt que la division", ont-t-ils dit en ouvrant une réunion consacrée à la crise du COVID-19. (Gabriela Baczynska; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

