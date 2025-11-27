Nice en Ligue Europa : ceci ne doit plus être une blague

Nice en Ligue Europa : ceci ne doit plus être une blague

Face au FC Porto ce jeudi soir, l'OGC Nice pourrait enchaîner un 17e match sans gagner en Coupe d'Europe. Il vaut peut-être mieux en rire qu'en pleurer, mais cette trop longue série n'a plus rien de drôle.

Le FC Bâle (deux fois), la Real Sociedad, la Lazio, Ferencváros, Twente, les Rangers, l’Union saint-gilloise, Elfsborg, Bodø/Glimt, Benfica (deux fois), la Roma, Fenerbahçe, le Celta Vigo, Fribourg et peut-être bientôt le FC Porto. Ceci n’est pas la liste d’un groundhopper en puissance désireux de collectionner les stades sur Futbology , mais plutôt la trop longue litanie récitée par l’OGC Nice en Coupe d’Europe depuis plus de deux ans. Seize matchs sans une victoire, entre C3 et C4, six défaites en six rencontres depuis le début de saison (13 buts encaissés, 4 marqués), et l’attente de voir les Aiglons mettre une nouvelle pièce dans la machine ce jeudi soir au Portugal.

Aujourd’hui, l’objectif n’est pas dans la qualification, il faut être clair et lucide.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com