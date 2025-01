information fournie par So Foot • 20/01/2025 à 09:14

Neymar vers un retour au Brésil ?

Envoyer une fléchette sur une carte, qu’on en finisse.

Quand il a quitté le club qui l’a vu grandir en 2013, Neymar avait griffonné au fond de son casier : « Je pars… mais je reviendrai. » Selon le site spécialisé Diario do Peixe , le moment tant attendu pourrait enfin arriver. À 32 ans, le Brésilien aurait trouvé un accord pour un prêt de six mois dans son club formateur, le Santos FC . Une parenthèse jusqu’à la fin de son contrat avec Al-Hilal, en Arabie saoudite, où il n’aura disputé que sept matchs depuis son arrivée en 2023 en provenance du PSG et où il se voit montrer la sortie. Al-Hilal continuera à couvrir une partie du salaire du joueur.…

MJ pour SOFOOT.com