Neymar se livre sur son passage au PSG : « C’était le meilleur Neymar qu’ils ont eu »

Ton ex-toxique.

Pour sa première interview en France depuis son départ du PSG, Neymar a choisi les micros de RMC et l’émission de Marion Bartoli pour se livrer en exclusivité. Et le Brésilien n’a pas fait le voyage pour rien. « J’ai décidé de partir du PSG car je n’étais tout simplement plus heureux là-bas , explique le joueur (blessé) d’Al-Hilal en Arabie saoudite. Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé, donc j’ai dû prendre une décision. » …

