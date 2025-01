Neymar attendu à Santos ce mercredi

C’est chaud, ça brûle !

D’après les informations du média brésilien Diário do Peixe , la direction du club de Santos aurait bel et bien trouvé un accord avec Neymar pour que l’ancien attaquant du PSG casse son contrat avec Al-Hilal, où il est tombé en disgrâce aux yeux de son entraîneur, et signe ainsi libre dans son club formateur. Du prêt de six mois initialement évoqué, le deal passerait à un contrat jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une pige en option avec une participation au Mondial 2026 dans le viseur. Neymar aura alors 34 ans.…

JD pour SOFOOT.com