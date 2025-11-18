Neymar à la Coupe du monde, un grand oui !

Annoncé dans la liste des joueurs sélectionnables pour la Coupe du monde 2026 par Carlo Ancelotti, Neymar semble à un pas d’un grand retour avec le Brésil. Un pas essentiel pour les Auriverdes.

Prononcez le nom de Neymar et vous prendrez cent frasques dans la gueule. Comme bien souvent avec le meneur de jeu, aucune semaine ne passe sans que l’on ne parle de lui, en bien ou en mal. Et à voir les jours écoulés, on peut dire que la deuxième option a largement pris le dessus. D’abord plombé sportivement par une défaite contre Flamengo (3-2), voyant son équipe de Santos glisser dans la zone de relégation du championnat brésilien, le Ney s’est montré bougon vis-à-vis de ses coéquipiers, avant de s’en prendre à un journaliste ayant légèrement remis en cause son comportement. Une attitude de diva ridicule, qui a évidemment remis une pièce dans la machine à critiques dont il est régulièrement la cible.

En coulisses, la famille du joueur a également racheté la marque « Pelé » pour 15,5 millions de dollars. De quoi faire grincer des dents au pays du Roi. Mais au point d’en faire oublier son rendement sportif ? Pas vraiment. Car quand Neymar le décide, il fait ce qu’il veut. Deux jours après ces épisodes foireux, le 10 a ainsi rappelé à tout le monde qu’il était le plus fort, en sortant une prestation assez impressionnante face à Palmeiras (1-0), afin de permettre à sa formation de quitter les places de relégables. De quoi calmer les ardeurs de ses détracteurs sur l’autre rive de l’Atlantique et allumer celles de Carlo Ancelotti, son potentiel sélectionneur.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com