Newcastle dénonce le comportement de la police avec ses supporters à Marseille
La police gâche la belle soirée olympienne.
Si l’OM a signé une belle victoire ce mardi en renversant Newcastle devant ses supporters (2-1), cette rencontre de Ligue des champions a surtout été marquée par des incidents en tribunes. Si les Magpies ont accepté la défaite et validé l’ambiance du Vélodrome, le traitement de leurs supporters par les forces de l’ordre n’est vraiment pas passé.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
