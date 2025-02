Neuer continue l'aventure avec le Bayern

Une histoire sans fin.

Le Bayern et Manuel Neuer , c’est reparti pour un tour. Le club bavarois et son emblématique dernier rempart ont décidé de prolonger leur collaboration d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2026 selon un communiqué. Une fidélité qui dure depuis 15 ans, preuve que, malgré le temps qui passe, Neuer reste un pilier du Rekordmeister et reste toujours à fond : « J’aime toujours autant le football et je veux continuer à jouer pour le FC Bayern. J’ai encore faim de succès et me réjouis de passer une année supplémentaire dans ce club si spécial.». …

MJ pour SOFOOT.com