Netanyahu se rendra aux Etats-Unis la semaine prochaine, dit Trump

(Actualisé avec détails)
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendrait aux Etats-Unis la semaine prochaine.
Le cabinet de Benjamin Netanyahu a annoncé plus tôt que le Premier ministre israélien se rendrait lundi à Washington, et qu'il rencontrerait Donald Trump mardi.
(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)
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