Netanyahu se rendra aux Etats-Unis la semaine prochaine, dit Trump

(Actualisé avec détails)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendrait aux Etats-Unis la semaine prochaine.

Le cabinet de Benjamin Netanyahu a annoncé plus tôt que le Premier ministre israélien se rendrait lundi à Washington, et qu'il rencontrerait Donald Trump mardi.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)