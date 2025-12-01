Netanyahu s'entretient avec Trump, qui veut un dialogue entre Israël et la Syrie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est entretenu lundi avec Donald Trump, a annoncé le bureau du chef du gouvernement, peu après que le président américain a écrit sur ses réseaux sociaux qu'Israël devait maintenir un dialogue avec la Syrie.

Selon le bureau de Benjamin Netanyahu, les deux dirigeants ont évoqué le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza. Ils ont également discuté de l'établissement de liens entre Israël et des pays qui ne le reconnaissent pas.

Donald Trump a par ailleurs invité Benjamin Netanyahu à le rencontrer à la Maison blanche "dans un avenir proche", a ajouté le bureau du Premier ministre, sans préciser de date.

(Menna Alaa El-Din, Muhammad Al Gebaly et Alexander Cornwell; version française Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)