Netanyahu juge possible un accord avec la Syrie, réclame une zone tampon

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu'un accord avec la Syrie était possible et qu'il s'attendait à ce que les autorités de Damas établissent une zone tampon démilitarisée allant de la capitale à la zone frontalière avec Israël.

Benjamin Netanyahu réagissait à des propos du président américain Donald Trump, dont l'administration tente de négocier un pacte de non-agression entre les deux pays, qui a estimé lundi qu'il était très important qu'Israël maintienne un "dialogue fort et véritable" avec Damas.

La Syrie ne reconnaît pas officiellement Israël, qui a annexé le plateau du Golan conquis lors de la guerre de 1967 et qui a profité de la chute du président Bachar al Assad fin 2024 pour occuper davantage de territoire syrien.

"Nous attendons de la Syrie qu'elle établisse une zone tampon démilitarisée entre Damas et (...) les abords du mont Hermon", a déclaré Benjamin Netanyahu, justifiant l'occupation du territoire syrien par la nécessité "d'assurer la sécurité des Israéliens".

"Avec de la bonne volonté et l'acceptation de ces principes, il est possible de parvenir à un accord avec les Syriens, mais nous resterons fidèles à nos principes dans tous les cas", a-t-il ajouté.

