Netanyahu exhorte les habitants de la ville de Gaza à partir immédiatement

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

JERUSALEM (Reuters) -Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a recommandé lundi aux habitants de la ville de Gaza de quitter immédiatement la zone, quelques heures après qu'Israël a annoncé l'intensification des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne.

"Je m'adresse aux habitants de Gaza, je profite de cette occasion et écoutez-moi attentivement : vous avez été prévenus, partez maintenant !", a-t-il dit.

Benjamin Netanyahu a ajouté que les forces israéliennes s'organisaient et se rassemblaient dans la ville de Gaza en vue d'une "manoeuvre" au sol.

