 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netanyahu exhorte les habitants de la ville de Gaza à partir immédiatement
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 18:52

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

JERUSALEM (Reuters) -Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a recommandé lundi aux habitants de la ville de Gaza de quitter immédiatement la zone, quelques heures après qu'Israël a annoncé l'intensification des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne.

"Je m'adresse aux habitants de Gaza, je profite de cette occasion et écoutez-moi attentivement : vous avez été prévenus, partez maintenant !", a-t-il dit.

Benjamin Netanyahu a ajouté que les forces israéliennes s'organisaient et se rassemblaient dans la ville de Gaza en vue d'une "manoeuvre" au sol.

(Rédigé par Steven Scheer ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 19:16

    Il aurait pu dire, un footing ou la mort . Qui aurait pu croire que les survivants de l'holocauste aient engendrés de tels monstres. Et nous peuples 'civilisés' fermont les yeux .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    L'Assemblée nationale renverse le gouvernement de Bayrou
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:11 

    L'Assemblée nationale renverse François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.

  • François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron
    information fournie par AFP 08.09.2025 19:10 

    L'Assemblée nationale a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s'il veut éviter une nouvelle dissolution. "Notre pronostic ... Lire la suite

  • Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    Bayrou remercie le Parlement et ses ministres pour neuf "mois de profond bonheur"
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:08 

    Neuf "mois de profond bonheur": juste avant l'ouverture du scrutin aux députés du vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou remercie l'Assemblée nationale et ses ministres qui ont "montré une image républicaine, honorable et active".

  • Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
    information fournie par AFP Video 08.09.2025 19:07 

    Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank