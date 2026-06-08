L'ouest de Cuba, dont La Havane, secoué par un fort séisme

Des employés attendent dans la rue après avoir évacué leurs bureaux après des secousses provoquées par un séisme de magnitude 6,5 à La Havane, le 8 juin 2026 à Cuba ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Un fort séisme a secoué lundi l'ouest de Cuba, dont la capitale La Havane, sans faire pour l'heure de dégats et de victimes, selon les autorités.

Le tremblement de terre a atteint une magnitude de 6,1 et s'est produit à environ 100 kilomètres de l'extrémité occidentale de l'île, selon l'institut géologique américain USGS.

"Aucun dégât matériel ni aucune victime n'ont été signalés pour le moment", ont indiqué les autorités, précisant que le séisme a été ressenti dans toute la région occidentale du pays, avec une intensité particulière dans les provinces de Pinar del Rio et La Havane".

Des journalistes de l'AFP dans la capitale cubaine ont fait état de secousses durant 20 secondes qui ont forcé les habitants à sortir des bâtiments pour se réfugier dans la rue.

"Au début, j'ai seulement eu la tête qui tournait, il ne m'est pas venu à l'esprit que c'était un tremblement de terre, je n'avais jamais vécu ça auparavant", a témoigné auprès de l'AFP Carmel Delgado, une économiste de 47 ans à La Havane.

"Mais une fois que nous avons compris ce que ça pouvait être, nous sommes sortis rapidement", a ajouté cette employée de la capitale où vivent 1,7 million de personnes.

Les autorités cubaines ont indiqué que le séisme avait été ressenti "dans tout l'ouest du pays" et, selon des journalistes de l'AFP, jusqu'en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis.

Francis Ruiz, 41 ans, acteur, était en train d'enregistrer un feuilleton radiophonique dans un studio de Radio Habana, au 5e étage d’un immeuble du centre historique de La Havane lorsqu'il a senti une forte secousse.

"Ca a été la panique"

"Nous étions en train d’enregistrer dans un bureau et, d'un coup, la table a bougé et nous nous sommes tous regardés, l’immeuble a tremblé et, à ce moment-là, ça a été la panique : tout le monde a dévalé les escaliers" de l'immeuble, a-t-il raconté à l'AFP.

Des employés dévalent les escaliers après une secousse provoquée par un séisme de magnitude 6,5 à La Havane, le 8 juin 2026 à Cuba ( AFP / YAMIL LAGE )

Dans la ville de Pinar del Rio, capitale de la province du même nom, la plus occidentale de l'île, Caridad Fernandez, une retraitée de 68 ans, a aussi ressenti fortement le séisme.

"J'ai senti que le lit bougeait, il a pas mal bougé, le lit superposé où était ma nièce a beaucoup bougé, ça nous a fait peur", a-t-elle raconté par téléphone à l'AFP.

"Tous les voisins sont sortis dans la rue, tout le monde disait qu’il l’avait senti", a-t-elle ajouté, depuis cette ville de 130.00 habitants.

Les tremblements de terre sont en général plus fréquents dans la région orientale de Cuba, qui se trouve à la limite des plaques tectoniques des Caraïbes et de l'Amérique du Nord.

Des employés attendent à l'extérieur d'un bâtiment après des secousses provoquées par un séisme de magnitude 6,5 à La Havane, le 8 juin 2026 à Cuba ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Ce séisme intervient alors que l'île traverse une très grave crise économique et sociale, soumise à des sanctions américaines, notamment un blocus pétrolier de facto imposé par Washington.

Jeudi, le représentant de l'ONU sur l'île a tiré la sonnette d'alarme sur la situation d'"urgence humanitaire" croissante que traverse le pays de 9,6 millions d'habitants, décrivant un "cocktail explosif" alors que commence seulement la saison des ouragans.