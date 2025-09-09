 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Netanyahu a pris seul la décision de frapper au Qatar, dit Trump
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 22:49

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la décision d'Israël de lancer une attaque contre les dirigeants du Hamas au Qatar avait été prise par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et non pas par le dirigeant républicain.

"Bombarder unilatéralement le Qatar, un Etat souverain et un proche allié des Etats-Unis, qui travaille très dur et prend courageusement des risques à nos côtés pour parvenir à la paix, ne sert ni les intérêts d'Israël, ni ceux des Etats-Unis", a écrit Donald Tump sur les réseaux sociaux.

"Eliminer le Hamas, qui a profité de la souffrance de ceux qui vivent à Gaza, est toutefois un objectif louable."

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

