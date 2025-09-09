Netanyahu a pris seul la décision de frapper au Qatar, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la décision d'Israël de lancer une attaque contre les dirigeants du Hamas au Qatar avait été prise par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et non pas par le dirigeant républicain.

"Bombarder unilatéralement le Qatar, un Etat souverain et un proche allié des Etats-Unis, qui travaille très dur et prend courageusement des risques à nos côtés pour parvenir à la paix, ne sert ni les intérêts d'Israël, ni ceux des Etats-Unis", a écrit Donald Tump sur les réseaux sociaux.

"Eliminer le Hamas, qui a profité de la souffrance de ceux qui vivent à Gaza, est toutefois un objectif louable."

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)