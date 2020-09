Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé poursuit le développement des emballages durables et recyclables Reuters • 07/09/2020 à 19:06









NESTLÉ POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DES EMBALLAGES DURABLES ET RECYCLABLES ZURICH (Reuters) - Nestlé a annoncé lundi que 87% de ses emballages étaient désormais recyclables ou réutilisables et a présenté quelques exemples de ses innovations, destinées à réduire les déchets en plastique. Régulièrement cité par des groupes environnementaux comme Greenpeace comme l'un des plus gros pollueurs en la matière, le géant suisse de l'agroalimentaire s'est engagé en janvier à réduire d'un tiers son utilisation de nouveaux plastiques d'ici 2025 et à dépenser jusqu'à 2 milliards de francs suisses (autour de 1,85 milliard d'euros) pour développer le recyclage. Parmi ses innovations, un système récemment lancé en Chine qui permet de livrer la nourriture pour animaux de compagnie sans emballages supplémentaires. En outre, Nestlé, qui vend déjà les barres de chocolat KitKat emballées en papier, a déclaré que ses ingénieurs avaient élaboré un nouveau type de papier recyclable, qui servirait d'emballage pour les cubes de bouillon Maggi en France. L'entreprise, qui avait promis de rendre 100% de ses emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025, a toutefois souligné que l'arrêt total de l'utilisation du plastique serait impossible. "Le plastique restera un composant des emballages", a précisé Magdi Batato, responsable mondial des opérations du groupe. (Silke Koltrowitz, version française Anait Miridzhanian)

