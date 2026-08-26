Népal-Une crue soudaine emporte des villages, possibles victimes à signaler

par Gopal Sharma

Une crue soudaine au Népal a emporté des villages et endommagé des routes, ponts et installations électriques mercredi dans une région limitrophe du Tibet, ont déclaré les autorités qui ont mis en garde contre le risque de victimes.

Les zones de Syapru Besi et Timure, dans le district montagneux de Rasuwa, ont été gravement touchées par la montée des eaux, ont indiqué les responsables, exhortant les personnes vivant sur les rives de la rivière Bhote Koshi à se réfugier en hauteur.

"Nous avons reçu des informations faisant état de villages et de chantiers d'infrastructures emportés par les eaux", a déclaré à Reuters l'administrateur du district, Narendra Pariyar, bien qu'aucune estimation immédiate du nombre de victimes ou des dégâts matériels ne soit disponible.

"Il pourrait y avoir de nombreuses victimes ou d'importants dégâts matériels", a-t-il ajouté. "Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude pour l'instant."

La cause de ces inondations n'était pas immédiatement claire, mais une crue soudaine meurtrière survenue l'année dernière sur cette même rivière avait finalement été attribuée au déversement d'un lac glaciaire.

Le ministère népalais des Ressources en eau a indiqué que des projets hydroélectriques figuraient parmi les infrastructures endommagées par les inondations, au même titre que des routes et des ponts.

L'approvisionnement en électricité dans la région a été perturbé en raison de ces dégâts, a ajouté le gouvernement.

Le Premier ministre népalais Balendra Shah a déclaré que des équipes de secours et d'aide humanitaire, ainsi que la police et l'armée, avaient été dépêchées sur place pour participer aux opérations de secours.

"Des instructions ont été données (…) pour évacuer les personnes vivant dans les zones situées en contrebas vers des lieux plus sûrs", a-t-il déclaré.

La rivière Bhote Koshi prend sa source au Tibet et se jette dans la rivière Trishuli au Népal, qui se jette ensuite en Inde sous le nom de Gandak.

L'agence de presse officielle chinoise Chine nouvelle a rapporté qu'une coulée de boue a été signalée dans le comté de Gyirong, au Tibet, et que plusieurs personnes étaient portées disparues.

Les routes, les communications et l'électricité ont été coupées dans ce comté, situé dans la région de Shigatse, près de la frontière népalaise, a indiqué l'agence sans donner plus de détails.

(Gopal Sharma ; rédigé par Shilpa Jamkhandikar ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)