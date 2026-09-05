Népal-Un Chinois retrouvé vivant dans un tunnel, dix jours après l'effondrement d'un glacier

Un ressortissant chinois a été extrait vivant d'un tunnel samedi au Népal, dix jours après l'effondrement d'un glacier qui a fait de plus de 1.300 morts et 5.600 disparus.

L'armée népalaise a déclaré que ce ressortissant chinois avait été secouru dans le même tunnel hydroélectrique de la rivière Trishuli où deux Népalais avaient été retrouvés vivants la veille.

Les secouristes estiment que l'effondrement d'un glacier survenu le 26 août dans le cours supérieur du fleuve a pris au piège au moins 900 personnes dans des tunnels liés à six projets hydroélectriques.

(Reportage de Sahana Bajracharya et Navesh Chitrakar ; Version française Elizabeth Pineau)