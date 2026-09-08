Népal: premier anniversaire de la contestation qui a entraîné la chute du gouvernement

Cérémonie commémorative en hommage aux victimes des manifestations anticorruption de la génération Z de 2025, dans l’ancien bâtiment du Parlement à Katmandou, le 8 septembre 2026, à l’occasion du premier anniversaire des manifestations qui ont renversé le gouvernement précédent ( AFP / Prakash MATHEMA )

Des dizaines de personnes se sont réunis mardi devant le Parlement népalais à Katmandou pour commémorer le premier anniversaire des manifestations de la Génération Z, violemment réprimées, qui avaient conduit à la chute du gouvernement.

Jeunes manifestants, proches des 76 personnes tuées et certains des plus de 2.600 blessés des 8 et 9 septembre 2025 se sont réunis devant le Parlement, toujours en ruines un an après avoir été incendié.

"La perte de vies humaines a été terrible. Mais cette mobilisation a débouché sur des avancées politiques, et nous avons vu des changements", affirme à l'AFP Aastha Shrestha, 23 ans, qui était dans la rue l'an dernier.

Elle dit avoir "le sentiment que le gouvernement reconnaît le sacrifice que nous avons fait".

Le 8 septembre 2025, des milliers de jeunes étaient descendus dans les rues de la capitale et d'autres villes du pays pour dénoncer le blocage des réseaux sociaux et la corruption des élites.

"La contribution des martyrs (...) est inestimable" a écrit mardi sur X, le Premier ministre Balendra Shah.

"Que cette journée nous inspire à poursuivre la construction d'un Népal plus juste, plus transparent et riche en opportunités, en faisant le lien entre l'expérience des anciens et les aspirations de la jeune génération", a ajouté ce rappeur de 36 ans, devenu maire de Katmandou avant de remporter les législatives en mars.

Sushila Karki, à la tête du gouvernement de transition après la démission du Premier ministre KP Sharma Oli, a rendu hommage à "toutes les personnes courageuses qui ont perdu la vie".

"Que chacun accomplisse ses responsabilités avec honnêteté, sens du devoir et vigilance, pour que les citoyens n'aient plus jamais à descendre dans la rue", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

En avril, une commission d'enquête sur la répression a recommandé des poursuites pénales contre de hauts responsables, dont M. Oli.

Cérémonie commémorative en hommage aux victimes des manifestations anticorruption de la génération Z de 2025, dans l’ancien bâtiment du Parlement à Katmandou, le 8 septembre 2026, à l’occasion du premier anniversaire des manifestations qui ont renversé le gouvernement précédent ( AFP / Prakash MATHEMA )

"Mais ils n'ont pas réellement eu à répondre de leurs actes", déplore Anish Acharya, 19 ans.

"Pourquoi avons-nous consenti de tels sacrifices? Qu'avons-nous obtenu en retour? Il n'y a aucun espoir de voir le changement se concrétiser" et "le gouvernement n'a pas su reconnaître nos sacrifices (...) ni répondre à nos revendications", affirme-t-il.

Ce premier anniversaire intervient après la crue meurtrière du 26 août qui a fait au moins 1.399 morts et plus de 5.500 disparus à la frontière du Népal et de la Chine.