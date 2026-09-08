Népal-Les opérations de recherche se concentrent sur trois tunnels

- Les secouristes népalais concentraient leurs efforts autour de trois tunnels hydroélectriques où se trouveraient des dizaines de travailleurs bloqués, ont déclaré mardi les autorités du pays himalayen, deux semaines après l'effondrement d'un glacier qui a déclenché des crues dévastatrices.

Au moins 11 sites hydroélectriques ont été ensevelis lors de la catastrophe qui a eu lieu à la frontière sino-népalaise le 26 août.

"Nos opérations de recherches visent principalement à retrouver des survivants, notamment dans les tunnels. Notre priorité est le projet du site hydroélectrique de Chilime, où nous pensons que des personnes sont prises au piège car il s'y trouvait une cantine, des logements et des installations pour l'approvisionnement alimentaire", a expliqué à Reuters Dharma Raj Upreti, à la tête des opérations.

Les sauveteurs s'affairaient également aux abords des tunnels des sites d'Upper Trishuli 3A et 3B, deux projets reliés par un tunnel interconnecté, selon Dharma Raj Upreti.

"L'oxygène a été acheminé dans ces tunnels à travers des conduits et nous avons envoyé de nouveaux équipements nécessaires pour l'opération (d'ouverture d'un passage)", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre népalais, Balendra Shah, a assuré que les opérations de sauvetage se poursuivraient sans relâche.

"Nous sommes conscients de notre responsabilité et de son caractère délicat. Nous mettons en pratique l'esprit humanitaire du peuple népalais à travers cette opération de recherche et de sauvetage", a déclaré le dirigeant lundi soir dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Selon les secouristes de l'armée népalaise, 121 des 900 personnes portées disparues dans le cadre des projets hydroélectriques pourraient être coincées dans ces tunnels, alors que d'autres travailleurs se trouvaient sur les sites hydroélectriques mais pas à l'intérieur des réseaux de tunnels.

Ces derniers jours, les secouristes ont retrouvé plusieurs survivants, dont un ressortissant chinois extrait vivant d'un tunnel dix jours après la catastrophe. Une vieille dame a également été retrouvée vivante à l'intérieur de sa maison effondrée dans le village de Betrawati.

Au total, 1.399 personnes ont été tuées dans les crues dévastatrices qui ont fait plus de 5.400 disparus au Népal et au Tibet. Parmi ce bilan, la Chine fait état de 43 morts et 519 disparus.

La Chine comme le Népal ont déclaré que le changement climatique était à l'origine de l'effondrement du glacier qui a provoqué les inondations.

(Reportage de Gopal Sharma; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)