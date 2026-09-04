Népal-Deux personnes retrouvées vivantes dans le tunnel d'une centrale hydroélectrique

Deux personnes ont été secourues alors qu'elles étaient piégées dans le tunnel d'une centrale hydroélectrique au Népal, neuf jours après l'effondrement d'un glacier dans l'Himalaya qui a déclenché des crues dévastatrices.

Deux employés ont été retrouvés vivants dans un tunnel de la centrale hydroélectrique Upper Trishuli 3A, a annoncé le cabinet du ministre népalais de l'Energie dans un communiqué.

Les responsables et les secouristes estiment que 900 personnes ont été piégées dans les tunnels de six centrales hydroélectriques en raison des crues.

Les deux hommes ont été transportés dans un hôpital de Katmandou.

(Gopal Sharma, rédigé par Tom Hogue; version française Camille Raynaud)