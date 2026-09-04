Népal-Deux personnes retrouvées vivantes dans le tunnel d'une centrale hydroélectrique

(Actualisé avec précisions)

Deux personnes ont été secourues alors qu'elles étaient piégées dans le tunnel d'une centrale hydroélectrique au Népal, neuf jours après l'effondrement d'un glacier dans l'Himalaya qui a déclenché des crues dévastatrices.

Kabir Maharjan, superviseur mécanique, et Sanjay Sah, contremaître mécanique, ont été retrouvés vivants dans un tunnel de la centrale hydroélectrique Upper Trishuli 3A, a annoncé le cabinet du ministre népalais de l'Energie dans un communiqué.

Selon les responsables et les secouristes, l'effondrement du glacier survenu le 26 août a piégé au moins 900 personnes dans les tunnels de six projets hydroélectriques.

Les deux hommes sont les premiers survivants retrouvés dans ces installations depuis la catastrophe. Ils ont été transportés dans un hôpital militaire de Katmandou, où ils sont en soins intensifs, mais leur état est stable, a indiqué une source hospitalière.

Dans une vidéo diffusée par les autorités népalaises, Sanjay Sah a déclaré être resté dans une salle de contrôle pour aider ses collègues à évacuer après avoir appris la catastrophe.

Il a ajouté avoir été en contact avec trois ou quatre autres personnes dans le tunnel et a estimé que d'autres survivants pourraient encore s'y trouver.

Les opérations de recherche se poursuivent autour de la centrale Upper Trishuli 3A, sous la direction de l'armée et de la police népalaises, avec le soutien d'experts venus d'Inde, de Corée du Sud et de Chine.

Des experts réunis au sein d'un groupe WhatsApp aident également les secouristes à s'orienter dans les réseaux de tunnels des centrales touchées.

L'armée népalaise a par ailleurs annoncé avoir retrouvé deux corps dans un tunnel de la centrale hydroélectrique de Langtang, où les recherches se poursuivent.

Les inondations ont fait au moins 1.287 morts au Népal et plus de 5.080 personnes sont toujours portées disparues, selon l'Autorité nationale de gestion des catastrophes.

Les autorités chinoises ont pour leur part fait état de 21 morts et 541 disparus dans la région voisine du Tibet.

Parmi les personnes toujours portées disparues figurent 583 ressortissants étrangers, dont de nombreux pèlerins et randonneurs.

Les dégâts aux habitations, aux infrastructures et aux biens sont estimés à au moins 387,5 milliards de roupies népalaises (2,21 milliards d'euros), selon l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe.

Le Népal devra reconstruire environ 20.000 habitations dans les zones ravagées par les inondations, dont au moins 7.500 ont été détruites, a-t-elle indiqué.

Les crues ont endommagé onze projets hydroélectriques, emportant dans de nombreux cas routes d'accès et infrastructures de surface.

(1 euro = 175,7316 roupies népalaises)

(Gopal Sharma, rédigé par Tom Hogue; version française Camille Raynaud et Aleksandra Kret)