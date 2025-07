Nelly El-Masry : « Je ressens un sentiment de responsabilité à l’égard des sportifs palestiniens »

Depuis Gaza, la journaliste Nelly El Masry témoigne de la guerre en documentant ce qu’il reste du sport. Spécialisée dans le football, elle raconte la destruction des stades, le quotidien bouleversé des joueurs. Malgré les destructions, le football demeure pour elle un langage de résistance, de mémoire et d’identité.

Nelly El-Masry, première femme journaliste sportive palestinienne, fille d’Ismael El-Masry, ancien joueur de l’équipe nationale, a grandi au bord des terrains. Après des années à couvrir le football local et à défendre la place des femmes dans ce sport, sa vie a basculé après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 et le début d’une nouvelle guerre au Proche-Orient : déplacements forcés, bombardements, deuils, pertes matérielles. Malgré un blocus médiatique, et près de 200 journalistes tués depuis le 7 octobre – selon Reporters sans frontières –, elle continue de raconter les histoires des joueurs et des enfants qui jouent encore entre deux tentes. Entretien.

Ton père était joueur de l’équipe nationale palestinienne. On imagine que ça a joué dans ton rapport au foot. …

* Plusieurs ONG internationales emploient ce terme depuis décembre 2024, après une enquête d’Amnesty International. Dans la foulée, Human Rights Watch a accusé les autorités israéliennes de "crime d’extermination et d’actes de génocide à Gaza". Au fil de plusieurs rapports, des enquêteurs mandatés par les Nations unies ont, eux aussi, employé ce terme. "Les méthodes de guerre d’Israël à Gaza sont compatibles avec un génocide, y compris le recours à la famine comme arme de guerre", alertait par exemple en novembre le Comité spécial de l’ONU. Dans une note datant du 7 mai, une trentaine d’experts de l’ONU appellent à "mettre fin au génocide en cours" dans l’enclave palestinienne, expliquant que "l’escalade des atrocités à Gaza représente un tournant moral urgent" pour la communauté internationale. Le 21 novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt visant le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, "pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre".

Propos recueillis par Nesrine Bourekba et Victor Jezequel pour SOFOOT.com