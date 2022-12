Neige et verglas en Île-de-France : des métros et RER circuleront toute la nuit pour éviter le gel du réseau

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

L'Île-de-France est en vigilance orange neige et verglas dès ce nuit du mardi 13 au mercredi 14 décembre, des conditions météorologiques qui pourraient perturber fortement la circulation.

Plusieurs départements français ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo France. L'Ile-de-France sera concernée à partir de cette nuit du mardi 13 au mercredi 14 décembre. Des températures négatives et entre 1 à 5 centimètres de neige sont attendues, ce qui pourrait perturber fortement la circulation. Pour éviter que le gel ne se forme sur le réseau ferré, la RATP a annoncé que les métros et RER comportant une partie aérienne allaient circuler toute la nuit, selon un communiqué relayé par BFMTV. Ces lignes sont : la 1, la 2, la 5, la 6, la 8 et la 13 ainsi que les RER A et B.

Les bus et tramways ne sont pas en reste : le plan "neige et verglas" a été mis en place. La RATP prévoit en outre "une surveillance accrue de l’état de la voirie et des points réguliers avec les services de la préfecture", ajoute le communiqué. La société "possède un dispositif d’alerte météo avec son propre abonnement Météo France permettant d’avoir à J-1 des prévisions détaillées par zone géographique", explique-t-on.

Dans ces conditions météorologiques, des mesures sont mises en place, incluant notamment le déneigement des espaces voyageurs, le pré-chauffage des trains et la pré-mobilisation d'agents de maintenance des infrastructures.