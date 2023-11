Négociations commerciales : "Il y aura des prix qui vont baisser et qui baisseront plus tôt", avance Bruno Le Maire

Les négociations commerciales entre supermarchés et industriels devront se conclure au plus tard le 31 janvier, contre le 1er mars habituellement. Un mois de moins qui pourra faire la différence dans les rayons, assure le ministre de l'Economie.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 18 octobre 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Députés et sénateurs se sont accordés lundi 6 novembre sur le calendrier de l'avancement des négociations commerciales entre supermarchés et industriels pour 2024. Celles-ci devront se conclure le 15 janvier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 350 millions d'euros, et au 31 janvier pour les autres, contre le 1er mars habituellement. L'objectif : répercuter plus vite sur les prix en magasin les baisses du coût de certaines matières premières. "On ne relâche pas notre effort", a martelé mardi matin Bruno Le Maire.

"La baisse des prix de gros sur le blé ou sur l'huile pourra être répercutée plus tôt sur les prix alimentaires" , a-expliqué le ministre de l'Economie et des Finances sur RMC-BFMTV. "Nous continuons à nous battre pour faire baisser les prix le plus vite possible pour le consommateur", a-t-il assuré. "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'au bout de cette négociation, il y aura des prix qui vont baisser et qui baisseront plus tôt", a insisté le locataire de Bercy.

Un mois de gagné qui pourra faire la différence, a assuré le ministre. "On ne peut pas me dire d'un côté lorsque les prix alimentaires augmentent de 7 ou 8% sur un mois par rapport au mois de l'année précédente, 'c'est dramatique' et de l'autre 'on n'est pas à un mois près': si, les consommateurs sont à un mois près" , a-t-il insisté.

"On ne va pas revenir aux niveaux d'avant la crise inflationniste, a toutefois précisé Bruno Le Maire, parce qu'entre 2021 et 2023, vous avez les prix de production, les coûts de l'énergie et les salaires qui ont augmenté et ça se répercute forcément sur les prix que vous avez en rayons", a-t-il rappelé.

"La crise inflationniste est derrière nous"

"La crise inflationniste est derrière nous" , a-t-il répété. "Nous avons eu une crise inflationniste qui a démarré fin 2021 et a explosé avec la guerre en Ukraine - on a atteint des taux à 6 %. Aujourd’hui, l’inflation vient de repasser à 4 % et elle devrait retomber à 2,6 % en 2024", a développé M. Le Maire.

"Nous avons réussi à sortir de cette crise en deux années, là où dans les années 1970, il fallait 10 ans. (…). Les décisions prises par Emmanuel Macron pour amortir le choc inflationniste ont été particulièrement efficaces, notamment grâce au bouclier sur le prix du gaz…", s'est-il félicité, tout en reconnaissant que la situation "restait malgré tout difficile pour nombre" de Français.