Neal Maupay rejoue (et marque) avec l’OM

En plein dans le Neal.

Mis au placard par Roberto De Zerbi depuis le début de saison, Neal Maupay s’entretient physiquement, loin du groupe professionnel. Ce samedi soir, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a ainsi rejoué avec la réserve phocéenne contre Seyssinet (National 3) et a retrouvé le chemin des filets en marquant sur penalty (victoire 1-0). Dans des propos rapportés par La Provence , Romain Ferrier, entraîneur de la réserve, a tenu à saluer l’attitude de son buteur : « Il a montré son professionnalisme et a mobilisé les troupes. On est très contents de son investissement et de l’état d’esprit qu’il a montré. C’est un exemple à suivre pour les garçons. » Marseille est sixième de son groupe de N3, mené par le leader Alès.…

AB pour SOFOOT.com