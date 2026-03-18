"Ne pas laisser notre destin dans les mains d'autres" : Roland Lescure plaide pour la création de fonds de pension en France

"La plupart de l'argent venu des États-Unis en Europe vient en fait des fonds de pension américains, et il n'y a pas de raison pour que nous n'ayons pas les nôtres", a argumenté le ministre de l'Économie Roland Lescure mardi 17 mars.

Briser un tabou, dans ce pays attaché à la retraite par répartition. Mardi 17 mars, le ministre de l'Économie Roland Lescure a plaidé pour la création de fonds de pension en France, alors qu'il s'exprimait à Paris en anglais pour clore la conférence annuelle de l'opérateur boursier Euronext.

Présentant plusieurs priorités qu'il défend pour l'économie européenne et l'architecture de ses marchés financiers, il a affirmé que "nous devons aussi travailler sur les fonds de pension". "Nous devons nous assurer d'avoir des investisseurs de long terme qui puissent investir plus en France et en Europe. Et oui, les fonds de pension sont l'une des réponses à cela", a-t-il poursuivi. "La plupart de l'argent venu des États-Unis en Europe vient en fait des fonds de pension américains, et il n'y a pas de raison pour que nous n'ayons pas les nôtres", a dit le ministre.

"Je sais que c'est un gros mot en France, mais je le dis en anglais"

La prédilection de Roland Lescure pour ce sujet est connue car il fut numéro deux de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, deuxième plus important fonds de pension canadien, de 2009 jusqu'à son élection comme député en France en 2017. "Je sais que c'est un gros mot en France, que nous n'aimons pas dire, mais je le dis en anglais. Donc je peux", a plaisanté Roland Lescure. "Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas laisser notre destin dans les mains d'autres. Nous devons nous mobiliser pour financer notre autonomie stratégique. Autrement, d'autres choisiront notre avenir pour nous", a-t-il insisté.

En janvier déjà, évoquant la nécessité de financements privés pour l'économie française, il avait estimé "qu'on n'échappera pas à un débat sur les fonds de pension" pour la financer, un débat "pour 2027", avait-il déclaré lors de la présentation des voeux des ministres de Bercy aux acteurs économiques.